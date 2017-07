Genf - Beim Uhrenkonzern Richemont kommt es zu einem gewichtigen Abgang: Georges Kern, der seit Ende 2016 als Geschäftsleitungsmitglied für den neu geschaffenen Bereich "Watchmaking, Marketing and Digital" verantwortlich ist, verlässt das Unternehmen per sofort. Der langjährige Chef der zur Gruppe gehörenden Schaffhauser Uhrenmanufaktur IWC will Unternehmer werden.

Georges Kern sei eine spannende Gelegenheit für die Tätigkeit als Unternehmer angeboten worden, wird Richemont-Chef Johann Rupert in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Richemont bedauert den Rücktritt und wünscht Kern für die Zukunft alles Gute. Er werde aufgrund seines Wechsels an der kommenden Generalversammlung im September auch nicht mehr für die Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung stehen.

"Mr. IWC"

Kern blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei Richemont zurück. Er stiess im Jahr 2000 zur Gruppe und wurde bereits zwei Jahre später im Alter von nur 36 Jahren zum CEO der Uhrenmanufaktur IWC berufen, die er zu einer global bekannten und erfolgreichen Marke entwickelte.

Anfang November teilte Richemont mit, dass Kern im Rahmen einer Neuorganisation als Leiter des neuen Bereichs "Watchmaking, Marketing and Digital" in die Konzernzentrale nach Genf wechseln

