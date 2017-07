New York - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Stephen Benson von Goldman Sachs: Stephen Benson, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie vor Q2-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) Mit Blick auf den Holzmindener Konzern bleibe er bei seiner Zurückhaltung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

