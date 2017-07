Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Norma Group nach Erhöhung der Umsatzprognose von 56 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger hob seine Gewinnschätzungen für den Spezialisten für Verbindungstechnik bis 2019 etwas an. Der langfristige Elektrifizierungstrend in der Autobranche sei aber ein Risiko für diesen Geschäftsbereich, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/zb

AFA0060 2017-07-14/13:44

ISIN: DE000A1H8BV3