Das Wertpapier des Mediendienstleisters Freenet tastete sich Ende Mai bis knapp an seine Jahreshochs aus 2015 von 33,10 Euro heran, erreichte jedoch nur einen Niveau von 32,36 Euro und drehte anschließend wieder zur Unterseite ab. Dabei fielen die Kursnotierungen in den vergangenen Handelswochen bis auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei 27,71 Euro zurück, wodurch auch eine mittelfristig entscheidende Abwärtstrendlinie erneut getestet wurde. An dieser ist jedoch wieder reges Kaufinteresse zu verbuchen und erlaubte es der Aktie von Freenet die 200-Tage Durchschnittslinie auf Tagesbasis zurück zu erobern. Damit macht sich nun eine kurzfristige Erholungsbewegung breit, die auf der Oberseite durch entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden kann und eine schnelle Rendite verspricht.

Solange sich Freenet oberhalb des EMA 200 bei derzeit 28,34 Euro per Wochenschlusskurs halten kann, sind weitere Gewinne zunächst bis zur 50-Tagelinie bei 29,11 Euro zu favorisieren. Darüber rückt schließlich die Marke von 31,00 Euro in den Fokus, bei anhaltender Kursstärke könnte es sogar bis in den Bereich von 31,70 Euro weiter aufwärts gehen. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch um 27,60 Euro aufhalten, falls ein unerwarteter tiefer Rücksetzer einsetzt und die kürzlich angesteuerte Trendlinie erneut getestet werden sollte. Aber erst darunter und dürften weitere Kursverluste Sorgenfalten in die Gesichter der Anleger treiben und Abgaben auf 24,96 Euro hervorrufen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 28,56 Euro

Kursziel: 29,11 / 30,00 / 31,70 Euro

Stopp: < 27,60 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,96 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Freenet AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 28,56 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

