Aufmerksame Leser unseres Blogs dürfte es nicht entgangen sein, dass wir immer mal wieder über Online-Abzocker berichten, die versuchen, Computer auszuspäen, um an sensible Bankdaten heranzukommen. Je ausgeklügelter und digitaler die technischen Möglichkeiten für sicheres Online-Banking werden, desto altmodischer werden offenbar die Versuche, Leute zu überrumpeln. Sie sind deshalb aber nicht weniger wirksam - im Gegenteil.Unter Social Engineering versteht man eine Masche, Personen zu manipulieren, so dass sich diese in gewisser Weise "freiwillig" auf ihren PC, ihr Tablet oder Smartphone Schadsoftware aufspielen oder womöglich sensible Passwörter preisgeben. Erst vor kurzem berichteten wir darüber, dass man inzwischen schon per Briefpost angeschrieben wird, doch Sprachen auf eine neue Art und Weise mit großem Erfolg zu lernen, man müssen nur mal eben schnell auf eine bestimmte Website gehen.Ein anderes Beispiel, das der Bankenverband schildert: Sie mögen Katzen! Eine vermeintliche Freundin schickt Ihnen per E-Mail Fotos von Katzenbabys - nur einen Klick entfernt. Oder: Per SMS werden Sie eingeladen, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Hierfür müssten Sie nur die Anschrift in ein Internet-Formular eintragen ("Bitte auf den Link klicken").Das Gemeine: Diese Angriffsform konzentriert sich zunächst ...

