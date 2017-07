Weiterstadt (ots) -



- Kompakt-SUV wird zunächst in den Ausstattungslinien Ambition und Style angeboten - SKODA KAROQ Ambition kostet ab 24.290 Euro - Basisversion Active ergänzt die Modellreihe zu einem späteren Zeitpunkt - Zur Wahl stehen zwei Benziner und zwei Diesel von 85 kW (115 PS) bis 110 kW (150 PS) - Fahrerassistenzsysteme und moderne Konnektivitätslösungen setzen Maßstäbe - SKODA KAROQ überzeugt mit außergewöhnlichem Platzangebot und emotionalem Design



Der SKODA KAROQ ist ab sofort bestellbar. SKODA bietet das neue Kompakt-SUV zunächst in den Ausstattungslinien Ambition und Style an. Die Basisversion Active wird die Modellreihe zu einem späteren Zeitpunkt ergänzen. Der SKODA KAROQ Ambition kostet in Verbindung mit dem 85 kW (115 PS)* starken 1,0-TSI-Benziner ab 24.290 Euro. Zur umfangreichen Serienausstattung des Modells zählen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaanlage, Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, Geschwindigkeitsregelanlage, Parksensoren hinten, Berganfahrassistent und der Online-Dienst SKODA Care Connect.



Zum Bestellstart des SKODA KAROQ können die Kunden zwischen vier effizienten Motoren wählen. Die zwei Benziner und zwei Diesel decken eine Leistungsspanne von 85 kW (115 PS) bis 110 kW (150 PS)* ab. Je nach Motorisierung kann der SKODA KAROQ auch mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und Allradantrieb bestellt werden. Markentypisch überzeugt das neue Kompakt-SUV mit außergewöhnlichem Platzangebot und zahlreichen ,Simply Clever'-Features. Der KAROQ setzt sich dank innovativer Konnektivitätslösungen und einem umfangreichen Angebot an Fahrerassistenzsystemen an die Spitze seines Segments.



Der SKODA KAROQ sticht dank seiner dynamischen Linienführung und zahlreichen kristallinen Elementen aus der Masse heraus. Er verkörpert die neue SUV-Formensprache der Marke und bietet einen hohen praktischen Nutzwert. So fasst der Kofferraum des 4,38 Meter langen KAROQ zwischen 521 und 1.630 Liter, die Kniefreiheit beträgt 68 Millimeter. Die optionale VarioFlex-Rückbank ermöglicht eine nochmals gesteigerte Variabilität. Sie besteht aus drei separaten Rücksitzen, die einzeln verstellt und komplett ausgebaut werden können. So verwandelt sich das kompakte SUV mit einem maximalen Laderaumvolumen von 1.810 Litern zum Kleintransporter. Zu den zahlreichen weiteren Highlights zählen je nach Ausstattung die neuen, LTE-fähigen mobilen Online-Dienste SKODA Connect, Voll-LED-Hauptscheinwerfer in Klarglasoptik, moderne Konnektivitätslösungen sowie das umfangreiche Angebot an Fahrerassistenzsystemen. Zur Vielseitigkeit des neuen kompakten SUV tragen bis zu 30 'Simply Clever'-Details bei. Bestes Beispiel ist die Komfortöffnung der Heckklappe zum berührungslosen Öffnen.



SKODA KAROQ zum Bestellstart mit vier hochmodernen und sparsamen Motoren



Bei den zwei Benzin- und zwei Dieselaggregaten des SKODA KAROQ handelt es sich um äußerst sparsame, turboaufgeladene Direkteinspritzer. Sie verfügen über Start-Stopp-Technologie und Bremsenergierückgewinnung. Der mit Frontantrieb erhältliche 1,0-TSI-Basisbenziner leistet 85 kW (115 PS) und ist an ein manuelles 6-Gang-Getriebe gekoppelt. Der stärkere Benziner, der 1,5 TSI ACT, mobilisiert 110 kW (150 PS) und ist zum Marktstart mit Frontantrieb und 7-Gang-DSG erhältlich. Den 85 kW (115 PS) starken Einstiegsdiesel mit 1,6 Liter Hubraum bietet SKODA zum Bestellstart mit Frontantrieb und manuellem Getriebe an. Abgerundet wird das Motorenangebot vom 2,0 TDI SCR mit 110 kW (150 PS). Der ausschließlich mit Allradantrieb erhältliche Topdiesel lässt sich auf Wunsch mit 7-Gang-DSG kombinieren.



Umfangreiche Serienausstattung für Top-Komfort und fortschrittliche Konnektivität



Bereits ab der Ausstattungslinie Ambition überzeugt der SKODA KAROQ mit einer reichhaltigen Serienausstattung. Sie beinhaltet unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Ratikon, Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik sowie den Berganfahrassistent. Für Komfort an Bord sorgen die ebenfalls serienmäßige Klimaanlage, das Lederlenkrad mit Multifunktionstasten, die Geschwindigkeitsregelanlage und Parksensoren hinten. Die im Verhältnis 60 zu 40 umklappbare Rücksitzlehne steigert den Nutzwert. Sie ist zudem in der Neigung einstellbar. Zu den weiteren Highlights im SKODA KAROQ Ambition zählen das Musiksystem Swing mit 6,5-Zoll-Bildschirm inklusive USB-Anschluss in der Mittelkonsole und SD-Kartenslot, acht Lautsprecher, digitaler Radioempfang DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Hinzu kommt das ebenfalls serienmäßige Care Connect. Es dient der Assistenz bei Pannen und Notfällen und umfasst bereits heute die Notruftaste Emergency Call, die in Europa erst 2018 zur Standardausstattung zählt. Weitere Online-Dienste können mithilfe der SKODA Connect App genutzt werden. Mit ihnen lässt sich das Auto per Smartphone aus der Ferne überprüfen, konfigurieren und finden. Diese Funktion ist im ersten Jahr nach Neuzulassung kostenlos.



Der ab 25.890 Euro bestellbare SKODA KAROQ Style wartet ab Werk mit zahlreichen weiteren attraktiven Ausstattungsdetails auf. Hierzu zählen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mytikas, die für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbare Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze, Parksensoren vorne und hinten, das Musiksystem Bolero mit hochauflösendem 8,0-Zoll-Touchscreen, SD-Kartenslot und Sprachbedienung sowie die Bluetooth-Freisprecheinrichtung und die Phonebox mit induktiver Aufladefunktion. Zur Serienausstattung zählt ferner die Konnektivitätsschnittstelle SmartLink+ zur Kopplung ausgewählter Smartphone-Typen über die Standards MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto und Smartgate.



Zahlreiche moderne Fahrerassistenzsysteme bereits serienmäßig an Bord



Wie alle Modelle der tschechischen Marke erfüllt der SKODA KAROQ sehr hohe Sicherheitsstandards. Zu den serienmäßigen Sicherheitsfeatures zählen Multikollisionsbremse, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fahrlichtassistent inklusive Regensensor sowie LED-Rückleuchten. Die elektronische Querdifferenzialsperre XDS+ ermöglicht als Teilfunktion der Elektronischen Stabilisierungskontrolle ESC bei zügiger Kurvenfahrt ein noch agileres, stabileres und präziseres Handling. Neben Spurhalte- und Spurwechsel- sind auch Stau- und Ausparkassistent sowie der adaptive Abstandsassistent (ACC) erhältlich. Bei langsamer Rückwärtsfahrt und beim Rangieren mit einem Anhänger hilft der neue Anhängerrangierassistent.



Das Fahrwerk des SKODA KAROQ setzt Maßstäbe in seinem Segment und stellt seine Qualitäten auch abseits befestigter Straßen unter Beweis. In Verbindung mit der optional erhältlichen Fahrprofilauswahl kann der Fahrer zwischen den Modi Normal, Eco, Sport und Individual wählen. Die Allradversionen bieten zusätzlich einen Offroad-Assistenten. Zur Verfügung stehen auch Voll-LED-Hauptscheinwerfer in Klarglasoptik. Ein weiteres Novum: Als erster SKODA wird der KAROQ demnächst auch mit einem frei programmierbaren virtuellen Cockpit ausgestattet sein. Damit kann der Fahrer die Anzeigen im Cockpit nach seinen individuellen Wünschen gestalten.



Attraktive Ausstattungspakete mit bis zu 710 Euro Preisvorteil



Zum Bestellstart bietet SKODA für den neuen KAROQ attraktive Ausstattungspakete an. Kunden profitieren dabei von einem Preisvorteil von bis zu 710 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. So überzeugen zum Beispiel die Pakete Business Amundsen und Business Columbus jeweils mit Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung, SmartLink+, Sprachbedienung, WLAN-Hotspot sowie Maxi-Dot-Farbdisplay. Darüber hinaus beinhaltet das Paket Business Amundsen unter anderem das gleichnamige Navigationssystem mit kapazitivem 8-Zoll-Farbdisplay sowie die Phonebox mit induktiver Aufladefunktion. Zu den Bestandteilen des Ausstattungspakets Business Columbus zählt das Top-Infotainmentsystem Columbus mit kapazitivem Farbdisplay und einer Bildschirmdiagonale von 9,2 Zoll. Ab Werk verfügt es über ein DVD-Laufwerk, zwei SD-Kartenslots sowie einen USB-Anschluss. Besonders bequemes und sicheres Telefonieren während der Fahrt ermöglicht die Premium-Freisprecheinrichtung rSAP inklusive Sprachbedienung. Zu den weiteren Highlights dieses Pakets zählt der SIM-Karten-Slot mit LTE-Unterstützung für schnelles Surfen im Internet.



Infotainment Online



In Verbindung mit einem optionalen Infotainmentsystem wartet der SKODA KAROQ mit den Infotainment Online-Diensten auf. Zu den Services zählen zum Beispiel die Parkplatz- und Tankstellensuche sowie die Online-Verkehrsinformation. Letztere zeigt den realen Verkehrsfluss auf der Strecke an und schlägt bei einem Stau Ausweichrouten vor.



SKODA KAROQ - Motorisierungen und Preise



KAROQ Motorisierung Getriebe Ambition Style 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 24.290 EUR 25.890 EUR 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 28.290 EUR 29.890 EUR 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 27.190 EUR 28.790 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 31.290 EUR 32.890 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 33.090 EUR 34.690 EUR



Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um vorläufige Werte.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,3 - 6,2 l/100km, außerorts 4,8 - 4,6 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 121 - 117 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,8 - 6,5 l/100km, außerorts 5,0 - 4,8 l/100km, kombiniert 5,6 - 5,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 127 - 123 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) innerorts 5,0 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 120 - 118 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS) innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



KAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW (190 PS) innerorts 5,7 l/100km, außerorts 4,9 l/100km, kombiniert 5,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 135 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



