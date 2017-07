Wien - Nils Hemmer wird bei Amundi Head of Third Party Distributions für Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Zuvor habe er bei Pioneer bereits den Drittvertrieb geleitet. Hemmer habe vor seiner Pioneer-Zeit bei Fidelity gearbeitet. Nach der Übernahme von Pioneer habe der französische Anbieter das Führungsteam für Deutschland ernannt. Nun benenne das fusionierte Haus auch die Vertriebsleiter für die verschiedenen Bereiche.

