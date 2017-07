Liebe Trader

Knapp vier Wochen konsolidiert die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple ihren vorherigen Kurssturz unterhalb der 50-Tage Durchschnittslinie aus und geizte bisher mit klaren Handelssignalen. Doch nun wagen sich Käufer wieder hervor und ließen das Wertpapier im gestrigen Handel bereits ein gutes Stück weit an die obere Handelsspanne zulegen. Möglicherweise startet jetzt ein nachhaltiger Ausbruch darüber und dürfte zu einem baldigen Aufwärtsschub zurück an Jahreshochs führen, vielleicht sogar noch sehr viel höher und macht ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis sehr attraktiv!

Long-Chance:

Sobald es Marktteilnehmern gelingt das Wertpapier von Apple wieder über das Niveau von 148,50 US-Dollar anzuschieben, dürfte eine kurzfristige Erholungsbewegung zurück an die Jahreshoch bei 156,65 US-Dollar starten. Bei anhaltender Kursstärke könnte es darüber sogar bis auf das Niveau von rund 160,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen. Ein vernünftiger Stop sollte sich bei einem direkten Long-Engagement oder Stop-Buy-Order allerdings noch unterhalb der Marke von 142,20 US-Dollar bewegen, falls sich Käufer wieder unerwartet zurückziehen sollten. Größere Abgaben sind allerdings erst unterhalb des kürzlich aufgestellten Bodens von 142,21 US-Dollar zu erwarten und dürften in den Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie um glatt 130,00 US-Dollar wieder abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 148,50 US-Dollar

Kursziel: 156,65 / 160,00 US-Dollar

Stopp: < 142,20 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 6,30 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 147,77 US-Dollar; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

