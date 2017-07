Die Nationalratswahl findet am 15. Oktober stattWien - In Österreich dürfen die Bürger und Bürgerinnen am 15. Oktober wieder wählen. Darauf haben sich die Parteien im Parlament in Wien geeinigt. Die Menschen in Österreich wählen den sogenannten Nationalrat. Im Nationalrat sitzen 183 Abgeordnete, das sind Politiker aus verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...