NEW YORK/PEKING (Dow Jones)--Der chinesische Airline- und Hotel-Konzern HNA Group hat monatelang ein ausländisches Unternehmen nach dem anderen zugekauft, doch jetzt tritt er auf die Bremse. In Deutschland ist das Unternehmen aus dem Reich der Mitte als Großinvestor bei der Deutschen Bank bekannt. Peking geht strenger gegen extreme Verschuldung bei Konzernen vor und macht den Ambitionen von HNA so einen Strich durch die Rechnung.

HNA hat den mit Aufkäufen befassten Personen zuletzt gesagt, dass das Unternehmen Fusionen und Übernahmen vorerst auf Eis legen werde, sagten Informanten dem Wall Street Journal. Der Konzern diskutiere jedoch weiterhin Investitionen in Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute, die besonders hohe Priorität für den Mischkonzern haben. Es gebe außerdem eine Reihe von Zukäufen in der Pipeline, die HNA jederzeit abschließen könne. Bereits angekündigte Übernahmen würde man wahrscheinlich auch abschließen, heißt es von den Insidern. HNA selbst reagierte nicht zeitnah auf Fragen.

Den bissigen Aufkäufer zurückgepfiffen

HNA war einer der letzten großen chinesischen Multis, die immer noch aggressiv im Ausland zugekauft hatten. Seit 2016 stemmt sich die chinesische Regierung gegen Kapitalabflüsse und kontrolliert Zukäufe im Ausland restriktiver, woraufhin die externen Investitionen chinesischer Unternehmen drastisch eingebrochen sind.

Im Juni begann die chinesische Bankenaufsicht außerdem, die Verschuldungssituation großer chinesischer Konzerne unter die Lupe zu nehmen. Zu diesen zählte auch HNA. Der Staat will die wachsende Verschuldung auf breiter Front bekämpfen.

Andere Konzerne haben sich längst vom Markt zurückgezogen

Die Anbang Insurance Group, die mit dem Kauf des New Yorker Waldorf Astoria Hotels für fast zwei Milliarden Dollar auf sich aufmerksam machte, hat ihre Übernahmeaktivitäten bereits zurückgefahren. Die Dalian Wanda Group, die für 3,5 Milliarden Dollar das Hollywood-Studio Legendary Entertainment gekauft hat, sagte Anfang der Woche, dass sie einen Großteil der heimischen Themenparks und Hotels verkaufen werde, um Schulden abzubauen.

HNA hat seit Jahresanfang Zukäufe im Ausland im Wert von 5,66 Milliarden Dollar angekündigt. Außerdem hat der Konzern zuletzt einen Anteil an Hilton Worldwide Holdings im Wert von 6,5 Milliarden Dollar und für 466 Millionen Dollar einen Anteil an OM Asset Management gekauft. Anfang des Jahres lieh sich der Konzern rund 3 Milliarden Dollar, um einen größeren Anteil an der Deutschen Bank zu kaufen. HNA ist inzwischen der größte Aktionär des Instituts und hält rund zehn Prozent der Aktien.

Der Konzern versuche gerade, in den Finanzdienstleistungssektor zu expandieren, um von Veränderungen in der Branche zu profitieren, hatte HNA-Manager Guang Yang gegenüber dem Wall Street Journal erklärt.

Der globale Trend weist aber eindeutig in die entgegengesetzte Richtung. In der ersten Jahreshälfte schrumpften die von China ausgehenden Direktinvestitionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,8 Prozent auf 48,19 Milliarden Dollar, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua auf Basis von Daten des Handelsministeriums.

