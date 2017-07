Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens nach einer Konferenz des Industriekonzerns in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Siemens habe neue Technologien vorgestellt, vor allem solche, die mit Digitalisierung zu tun haben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Studie vom Freitag. Die Einführung von intelligenten Infrastrukturlösungen in Städten brächte diesen Vorteile. Es gebe aber noch zahlreiche Hindernisse, etwa mit Blick auf die Überzeugungsarbeit, aber auch aufgrund der komplexen Software-Architektur./ck/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0075 2017-07-14/15:50

ISIN: DE0007236101