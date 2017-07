Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die künftig unter dem Namen Ceconomy geführte Aktie von Metro nach der Aufspaltung des Handelskonzerns auf 11,50 Euro angepasst. Die Einstufung bleibt auf "Kaufen". Vormals lautete das Kursziel für den alten Metro-Konzern auf 36 Euro. Sie habe nun ihre Prognosen an die erfolgte Aufspaltung angepasst, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Freitag. Der Schlusskurs von 9,58 Euro am Vortag bedeute für die weiter im MDax verbleibende Ceconomy-Aktie eine Börsenbewertung von 3,13 Milliarden Euro./ck/tih

