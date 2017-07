FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitagnachmittag im Zuge eines steigenden Eurokurses etwas tiefer ins Minus gerutscht. Zuletzt kam er aber wieder etwas zurück und notierte noch 0,23 Prozent im Minus bei 12 612,82 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,17 Prozent im Minus.

Der US-Dollar war infolge durchwachsener US-Konjunkturdaten im Vergleich zum Euro unter Druck geraten. Hinzu kamen Kursverluste der Großbanken an der Wall Street. So fielen JPMorgan nach Quartalszahlen um 1,9 Prozent und in ihrem Sog auch Goldman Sachs um 1,5 Prozent. Das wiederum ließ auch Deutsche Bank und Commerzbank zuletzt um 1,3 beziehungsweise 1,6 Prozent nachgeben, womit sie unter den schwächsten Dax-Werten waren./bek/mis

