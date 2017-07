Stuttgart (ots) - Die gestrige Besprechung im Verkehrsministerium

war für uns die Fortsetzung unseres konstruktiven Dialogs mit dem

KBA. Für den Inhalt des Gesprächs wurde Vertraulichkeit vereinbart.



Das Gespräch fand in einer offenen und lösungsorientierten

Atmosphäre statt. Wir werden selbstverständlich auch weiterhin

vollumfänglich mit den Behörden kooperieren.



Uns wurde im Gespräch nicht mit einer Rückrufaktion gedroht.

Darüber hinaus arbeiten wir in Abstimmung mit den Behörden intensiv

an Maßnahmen, um die NOx-Emissionen bei Euro 5 und Euro 6 Fahrzeugen

weiter zu reduzieren. Dabei stehen die Interessen unserer Kunden an

erster Stelle.



Die Regulierung der Abgasreinigung ist eine technisch und

rechtlich hochkomplexe Frage. Auf Basis der uns vorliegenden

Informationen würden wir gegen den Vorwurf einer illegalen

Abschalteinrichtung durch das KBA mit allen rechtlichen Mitteln

vorgehen.





Originaltext: Daimler AG

ISIN: DE0007100000



Kontakt:

Jörg Howe, +49 711 17 41341, joerg.howe@daimler.com

Ute Wüest von Vellberg, +49 711 17 25573,

ute.wueest_von_vellberg@daimler.com