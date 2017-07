Die KW28 vom 10. bis 14. Juli 2017 ist leider kleine erfreuliche Woche für Anleger am KMU-Anleihen-Markt. Der Insolvenzantrag des Küchenherstellers ALNO überschattet die übrigen Nachrichten am Markt. Die ALNO Aktiengesellschaft hat am Dienstag, den 11. Juli, beim zuständigen Amtsgericht Hechingen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen eingetretener Zahlungsunfähigkeit gestellt. Der Anfang des Jahres eingeschlagene Sanierungskurs soll nun innerhalb eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung unter Führung des bisherigen Vorstands fortgesetzt werden. Der Anleihen Finder hatte noch am Dienstagabend kurz nach Bekanntwerden des Insolvenzantrages darüber berichtet und beim Kooperationspartner wallstreet:online in kürzester Zeit über 2.000 Leser des Artikels verzeichnet. Leider werden solche Klickzahlen meist nur mit "schlechten Nachrichten" erreicht.

SANHA bezieht Stellung - die SANHA GmbH & Co. KG wehrte sich am Freitag gegen Vorwürfe bzgl. eines "nicht tragfähigen Konzepts zur geplanten Prolongation der Unternehmensanleihe" und hat ein offizielles Statement veröffentlicht. Darin bezieht sich die Emittentin auf die Veröffentlichung der One Square Advisory vom 13. Juli 2017, wonach das von SANHA vorgelegte Verlängerungskonzept "nicht tragfähig" sei und "erhebliche Nachbesserungen" erfordere. Die SANHA-Gläubiger müssen Ende Juli noch über die geplante Prolongation der Anleihe abstimmen.

Neuemissionen - die Timeless Hideaways GmbH begibt derzeit eine neue Immobilien-Anleihe (A2DALV) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro und einem jährlichen Zinskupon von 7,00 Prozent verzinst. Noch bis Ende Juli kann der Minibond gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat in einem ausführlichen Interview mit Michael Gössl, dem Timeless Hideaways-Chef über die Emission und das Unternehmen gesprochen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...