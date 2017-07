Die Demokraten im US-Kongress verlangen erneut Auskunft über Kredite des US-Präsidenten Trump bei der Deutschen Bank und anderen Geldhäusern. Hintergrund sind mögliche Verbindungen des Präsidenten nach Russland.

Die Demokraten im US-Kongress verlangen in der Debatte um angebliche Verbindungen von Präsident Donald Trump nach Russland erneut Auskunft über Kredite der Deutschen Bank und anderer Geldhäuser. Das US-Finanzministerium solle alle Dokumente über Kredite an Trump, Mitglieder seiner Familie und mehrere enge Vertraute übergeben, die von der Deutschen Bank, mehreren russischen Geldhäusern, der Regierung in Moskau oder hochrangigen russischen Politikern vergeben wurden, forderten fünf Abgeordnete der Oppositionspartei am Freitag. Dazu legten sie eine entsprechende Entschließung ("resolution of inquiry") vor. Ob sie sich diesmal mit ihrem Vorhaben durchsetzen können, ist aber ungewiss.

Der republikanische Vorsitzende des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus, Jeb Hensarling, muss nun binnen 14 Tagen entscheiden, wie er mit der Forderung der Demokraten umgeht. Sollte er das Anliegen ignorieren, würde sich das gesamte Repräsentantenhaus mit der Entschließung ...

