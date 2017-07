Köln (ots) -



- Das Start-up-Unternehmen weitet sein Angebot auf Köln aus und liefert mit 150 Ford Transit Custom Getränke innerhalb von 120 Minuten direkt an die Haustür



- Domstadt zweiter Standort nach Münster; flaschenpost GmbH rechnet in Köln mit 10.000 ausgelieferten Getränkekisten pro Tag



Ford bringt die Flaschenpost - jetzt auch in Köln: Der Kölner Autohersteller liefert die Fahrzeugflotte für das Start-up flaschenpost. In Münster sind bereits 80 Ford Transit Custom für den 2014 gegründeten Getränkelieferservice unterwegs. Nun weitet das Start-up sein Angebot auch auf die Domstadt aus. In Köln kommt die Flaschenpost nun in 150 Ford Transit Custom Kastenwagen LKW mit 2,0-l-EcoBlue-TCDI und 77 kW (105 PS), die durch die serienmäßige Ausstattung mit AdBlue-Einspritzung und SCR-Technologie über eine besonders effektive Abgasreinigung verfügen. Das gewählte Modell mit kurzem Radstand und niedrigem Dach (L1H1) bietet rund 6 Kubikmeter Ladevolumen bei einer kompakten Außenlänge von unter fünf Metern.



Die Idee hinter flaschenpost ist genauso simpel wie erfolgreich: Innerhalb von 120 Minuten nach Eingang der Bestellung liefert das Jung-Unternehmen die online oder per Telefon bestellten Getränke - und zwar bis vor die Haus- beziehungsweise Wohnungstür und ohne Liefergebühr. Ein eigens entwickeltes IT-System ermöglicht, dass dieses Lieferversprechen eingehalten wird. Mit zwei Lagern - eines links-, eines rechtsrheinisch - und je 600 Beschäftigten bietet flaschenpost seinen Lieferservice nun auch in Köln an. Das Unternehmen rechnet in der Domstadt mit rund 10.000 ausgelieferten Getränkekisten pro Tag.



Die Kisten kommen in einem von 150 Ford Transit Custom zum Kunden. Sehr zur Freude von Bernhard Schmitz, Leiter Nutzfahrzeuge der Ford-Werke GmbH: " Als wir erfuhren, dass sie ihren Service auf Köln ausweiten, stand für uns schnell fest: Direkt vor unserer Haustür beziehungsweise vor unseren Werkstoren sollte die 'Flaschenpost' wieder mit einem Ford ausgeliefert werden. Und mit dem Ford Transit Custom haben wir auch das optimale Fahrzeug dafür im Angebot."



Diese Einschätzung kann Martha Eggert, Mitbegründerin und Prokuristin der flaschenpost GmbH, nur bestätigen: "Wir sind schon in Münster sehr zufrieden mit dem Ford Transit Custom und freuen uns, dass Ford auch in Köln unsere Fahrzeugflotte liefert. Der Transit Custom ist effizienter als viele Wettbewerber und bietet einen praktischen und leicht zugänglichen Laderaum. Außerdem überzeugt uns seine Sicherheitsausstattung, zum Beispiel seine speziell konstruierten Außenspiegel, die auch den toten Winkel gut abdecken - ein großer Vorteil, gerade in Fahrradstädten wie Münster und Köln."



