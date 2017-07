New York (ots/PRNewswire) - One-Blue, LLC verkündigte heute die Erweiterung seines erfolgreichen Blu-ray-Disc (BD)-Produktlizenzierungsprogramms durch die offizielle Einführung seines Ultra HD Blu-rayTM (UHD)-Produktlizenzierungsprogramms mit Wirkung vom 1. Juli 2017.



One-Blue bietet jetzt Herstellern von UHD-Produkten die Möglichkeit zur Lizenzierung der für die Ultra HD Blu-rayTM Standards essenziellen Patente ihrer Lizenzgeber, die von der Blu-ray DiscTM Association gewährt wurden.



"One-Blue implementiert und nutzt weiterhin die Best Practices der Branche, um gleiche Bedingungen, faire Preise und einheitlichen Patentschutz für alle Beteiligten zu gewährleisten - die Lizenzgeber wie auch die Lizenznehmer für seine Produktlizenzierungsprogramme", sagt Roel Kramer, CEO von One-Blue, LLC.



UHD-Produktverträge



Potenzielle UHD-Produktlizenznehmer können jetzt alle sieben UHD-Produktverträge und Lizenzgebührensätze über folgenden Link einsehen und herunterladen:



http://www.one-blue.com/license-programs/



- UHD-Player und/oder Kombi-UHD-Player/Recorder - UHD-Player-Transportation-Vehicle - UHD-Playback-Laufwerk und/oder Kombi-UHD-Playback/BD-Recorder-Laufwerk - PC mit vorinstallierter UHD-Software - Aftermarket-Laufwerk und gebündelte UHD-Software - UHD-Software - UHD-ROM-Film-Disc und/oder Daten-Disc



Zusätzliche Informationen zu allen One-Blue-Lizenzierungsprogrammen erhalten Sie unter folgendem Link:



www.one-blue.com



Anreiz zur frühzeitigen Unterzeichnung



One-Blue kündigt außerdem einen Anreiz zur frühzeitigen Unterzeichnung für UHD-Hersteller an, die die UHD-Produktlizenzvereinbarungen bis spätestens 30. September 2017 abschließen. Mit diesem Anreiz werden für zwischen dem 1. April 2017 und dem 30 Juni 2017 versandte UHD-Produkte die gleichen Lizenzgebühren erhoben wie für vergleichbare BD-Produkte.



Für Lieferungen nach dem 1. Juli 2017 gelten die Lizenzgebühren für UHD-Produkte.



Für UHD-Hersteller, die die UHD-Verträge nach dem 30. September 2017 unterzeichnen, gilt der Anreiz nicht, und sie müssen die gleichen UHD-Produktlizenzgebühren wie für alle zu anderen Zeiten versandten UHD-Produkte entrichten.



Über den folgenden Link können Sie auf die jeweiligen UHD-Lizenzgebührenraten zugreifen:



http://www.one-blue.com/royalty-rates/ultra_hd_royalty_rates.html



Vorherige Ausschreibung für UHD-Patente



One-Blue hatte bereits vorher angekündigt, dass Inhaber essenzieller UHD-Produktpatente, die sich an den Programmen von One-Blue als Lizenzgeber beteiligen möchten, diese Patente einer der von One-Blue ausgewählten Patentbewertungskanzleien zur Evaluierung der Essenzialität vorlegen können. Alle Parteien, die der Meinung sind, Inhaber eines essenziellen Patents für Ultra HD Blu-ray Standards, Blu-ray Disc Standards, DVD-Standards oder CD-Standards zu sein, die derzeit in den Blu-ray Disc Produktlizenzierungsprogrammen von One-Blue enthalten sind, und die sich an diesen Programmen als Lizenzgeber beteiligen möchten, können ihr Patent zur Evaluierung durch eine der von One-Blue ausgewählten Patentbewertungskanzleien unter dem folgenden Link vorlegen: http://www.one-blue.com/patent-evaluation/



Zusätzliche Informationen



Für detaillierte Informationen zu allen produktspezifischen Lizenzierungsprogrammen von One-Blue bzw. zur Anforderung von UHD-Patenten wenden Sie sich an Ashley Teitelbaum unter ashley.teitelbaum@one-blue.com oder an die Mailbox für allgemeine Informationen von One-Blue unter: info@one-blue.com.



Informationen zu One-Blue



One-Blue, LLC, ist ein Komplettanbieter von für den Ultra HD Blu-rayTM Standard und den Blu-ray Disc Standard essenziellen Patenten führender Lizenzgeber. Hierzu gehören ARRIS Enterprises LLC, Columbia Technology Ventures, CyberLink, Dell, Fujitsu, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., HP Inc., JVCKENWOOD, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden und Yamaha.



Diese 17 Lizenzgeber haben bislang mehr als 10.000 für Ultra HD Blu-rayTM und Blu-ray Disc Produkte erteilte Patente weltweit zur Verfügung gestellt, die wesentlich für die Einbindung von Standards bei Ultra HD Blu-rayTM, Blu-ray DiscTM, DVDs und CDs sind. One-Blue stellt Lizenzen für diese Patente für unterschiedliche Ultra HD Blu-rayTM und Blu-ray Disc Produkte bereit, darunter Player, Recorder, Playback- und Recorder-Laufwerke, Software, PCs, voraufgezeichnete und beschreibbare Disks. Das Ziel von One-Blue ist es, Chancengleichheit herzustellen. Sein Pool an Patenten basiert auf den Best-Practice-Standards der Branche mit ihren attraktiven Lizenzgebühren, geringen Transaktionskosten und einem gestrafften Prozess bei den Patentlizenzierungen.



