Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat in seiner Sitzung am 14. Juli 2017 Mag. Sebastian Wolf (34) mit Wirkung 1. Februar 2018 zum Finanzvorstand (CFO) bestellt. Sebastian Wolf folgt Mag. Günter Kitzmüller, dessen Vorstandsmandat mit 31. Jänner 2018 ausläuft. Sebastian Wolf ist seit 2008 im Unternehmen tätig und hat wesentliche Führungsfunktionen in verschiedenen Bereichen ausgeübt.

