Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - BGI Genomics, eine unabhängige Sparte der BGI Group, verkündete heute die Preise für ihren Börsengang mit 40,1 Millionen Aktien zum Listenpreis von 13,64 RMB pro Aktie.



BGI Genomics wird an der Börse Shenzhen auf dem Shenzhen Chi-Next Markt gelistet, dem NASDAQ-Äquivalent Chinas für wachstumsstarke Unternehmen. Die Aktien werden seit 14. Juli unter dem Code 300676 gehandelt.



Der Börsengang wurde im Mai von der China Securities Regulatory Commission (CSRC) genehmigt. Die Ankündigung zum Börsengang von BGI Genomics erfolgte zunächst im Dezember 2015 über die CSRC-Website und wurde im März 2017 aktualisiert.



Zur Feier des Börsengangs lud BGI Genomics Patienten und Betreuer ein. Sie läuteten die Eröffnungsglocke und markierten damit den erfolgreichen Einstieg von BGI Genomics auf dem chinesischen Kapitalmarkt. Das Ereignis stellt für BGI Genomics einen wichtigen Schritt zur Realisierung der Vision "Trans-omics für ein besseres Leben" dar.



"Im Bereich der Genomik möchten wir den Markt dominieren und eine rosige Zukunft für alle schaffen, indem wir gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorteile erringen", sagte President Wang Jian von BGI Genomics in seiner Eröffnungsrede zur Feier. "Unsere Innovationen in der Forschung macht die Branche aktiver. Indem wir den Dienst am Menschen in den Vordergrund rücken, wird die Branche zudem wettbewerbsorientierter und skalierbarer." Wang, Mitbegründer der BGI Group im Jahre 1999, gelobte, seine Anteile am Unternehmen in den nächsten fünf Jahren nicht zu veräußern, wobei er hinzufügte, dass er gern langfristig Aktien behalten möchte, um den Kampf gegen genetisch bedingte Behinderungen in China zu unterstützen.



"Dieser Börsengang ist für BGI ein bedeutsamer Tag", erklärt Yin Ye, CEO von BGI Genomics. "Mit dem neuen Kapital werden wir in die Entwicklung von neuen Diensten, talentierte Mitarbeiter und Laborausrüstung investieren können. Dies wird unseren weltweiten Kunden zugutekommen sowie unser Wachstum und unsere Innovation weiter ankurbeln."



Über BGI Genomics



BGI Genomics ist Teil der BGI Group, eine der größten Genomik-Organisationen der Welt. BGI Group wurde 1999 mit der Vision gegründet, Genomik zum Vorteil der Menschheit einzusetzen, und hat sich seitdem zur größten Genomik-Organisation der Welt entwickelt. Mit dem Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen, Umweltschutz, Umweltbereich und der Landwirtschaft kann BGI Group viel innovative, angesehene Forschungsergebnisse vorweisen, die mehr als 2.000 Publikationen umfassen.



BGI Genomics bietet eine breite Palette an kommerziellen Diensten für Next-Generation Sequencing und Gentests für medizinische Einrichtungen, Forschungseinrichtungen und andere öffentliche und private Partner. Ziel von BGI Genomics ist es, mit Fachwissen die Forschung in den Biowissenschaften voranzubringen und die Gesundheit von Menschen zu verbessern. Dies wollen sie über hochwertige, erschwingliche Genomikdienste im Rahmen von Gesundheitslösungen erreichen, die für alle Menschen zur Verfügung stehen.



Die Stärken von BGI Genomics liegen speziell in der Pränataldiagnostik, Früherkennung von erblichen Krebserkrankungen, Erkennung von seltenen Krankheiten und Unterstützung für die Präzisionsmedizinforschung. Zahlreiche Partner aus Wissenschaftskreisen, Gesundheitsdienstleister und Pharmaunternehmen bauen auf BGI Genomics' weltweit führende Forschung und Entwicklung im Bereich Bioinformatik, großformatige Computerinfrastruktur und urheberrechtlich geschützte Sequencing-Plattformen.



Der Firmensitz von BGI Genomics befindet sich in Shenzhen (China). Zweigstellen und medizinische Labore sind in Metropolen wie Peking, Tianjin, Wuhan, Shanghai und Guangzhou angesiedelt. BGI Genomics betreibt zudem Büros und Labors in Europa, in Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum.



