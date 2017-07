Die Sinnerschrader AG hat gestern den Quartalsbericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/17 veröffentlicht. Im Rahmen dessen hat die Gesellschaft ein Wachstum von 9,5% auf 42,05 Mio. € im Neunmonatszeitraum, respektive 13,3% auf 15,15 Mio. € im dritten Quartal erzielt. Damit gelang es dem Unternehmen zudem erstmalig innerhalb eines Quartals die Umsatzgrenze von >15,0 Mio. € zu überschreiten und zugleich den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmenshistorie zu erzielen. Gleichzeitig berichtete Sinnerschrader über einen Ergebnisanstieg beim EBITA von 31,0% auf 3,61 Mio. € (vj. 2,75) nach neun Monaten. Im dritten Quartal war aufgrund von Belastungen im Zusammenhang mit der Übernahme durch Accenture das EBITA leicht auf 1,36 Mio. € (vj. 1,40) rückläufig.



Im Zuge dessen waren im dritten Quartal Sonderbelastungen i.H.v. 0,2 Mio. € angefallen, in den ersten neun Monaten ca. 0,4 Mio. €. Bereinigt um diesen Effekt hätte das EBITA nach neun Monaten bei 4,04 Mio. € gelegen, im dritten Quartal bei 1,54 Mio. €. Diese Kosten wurden auf Segmentebene in den Holdingkosten verbucht und erklären damit den deutlichen Anstieg des EBIT-Verlusts auf Holding-Ebene. Rein operativ hat sich die positive Entwicklung somit weiter fortgesetzt.



Die vollständige Einschätzung zur Sinnerschrader Aktie können Sie hier downloaden: Download