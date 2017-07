Der amerikanische Russland-Experte Stephen F. Cohen ist der Ansicht, dass die USA sich erneut im Kalten Krieg mit Russland befinden. Er sieht in der "Einkreisungspolitik" der NATO den Hauptgrund für die Ukraine-Krise und bezeichnet Putins Verhalten als "reagierend". Die USA brauchen den Kreml als wichtigen Partner zur Lösung globaler Herausforderungen, so Cohen.

Stephen F. Cohen unterrichtete über viele Jahre hinweg Russistik an der Princeton Universität und der Universität von New York. Er ist persönlich mit Michail Gorbatschow befreundet und war außenpolitischer Berater der Bush-Administration. Cohen verfasst Gastbeiträge für das progressive Magazin "The Nation", ist als Berater der New Yorker Radio- und Fernsehstation CBS News tätig und ist Mitglied im Council on Foreign Relations. Zudem ist er Gründungsmitglied des American Commitee for East-West Accord, das sich für eine friedliche Verständigung zwischen den USA und Russland einsetzt. Die Organisation fordert, dass die seit 2014 gestoppte Zusammenarbeit beider Staaten im NATO-Russland-Rat wiederaufgenommen wird und die Anstregnungen zur nuklearen Abrüstung fortgesetzt werden. Trotz seiner unbestrittenen Expertise wird Cohen von den meisten US-Medien konsequent gemieden. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...