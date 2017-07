An dem umstrittenen Russland-Treffen hat neben Jared Kushner und Donald Trump Jr. wohl auch ein Ex-Spion der Sowjets teilgenommen. Das setzt den Beraterstab des US-Präsidenten weiter unter Druck.

Wie die Tech-Bosse aus Silicon Valley hockt auch der Rest der Welt vor dem Twitter-Account von US-Präsident Donald Trump und wartet darauf, welchen Wahnsinn der Mann als nächstes von sich gibt. Die Aufregung ist inzwischen so groß, dass sich Twitter-Chef Jack Dorsey öffentlich die Frage gefallen lassen muss, ob die Trump-Exzesse nicht inzwischen geschäftsschädigend seien und er den Account des Politikers wegen einer Verletzung der Nutzerbedingungen nicht sperren müssen.

Twitter will sich zu der Causa offiziell nicht äußern, verweist allgemein auf die Meinungsfreiheit. Doch dem kriselnden Dienst dürfte es nützen, dass die Twitter-Exzesse von Trump ihn immer wieder in die Mitte des weltpolitischen Diskurses rücken. Und auch Trump hilft das öffentliche Erregungslevel, es hat nach Ansicht von Experten sogar Methode. "Trump nutzt die sozialen Medien, um von seinem Versagen als Politiker abzulenken, die Menschen sollen sich über die Bilder ereifern, in denen er CNN verprügelt, damit sie nicht sehen, wie er als Politiker scheitert", stellt Keegan Goudiss fest, Digitalstratege aus Washington, unter ...

