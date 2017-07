Beijing (ots/PRNewswire) - Zusammen mit Intels® neuester Generation der Xeon®-Familie skalierbarer Prozessoren kündigt Inspur offiziell die neue Generation der Serverplattformen der Serie M5 an, die nächste Generation der IT, mit der Firmen ihre speziellen geschäftlichen Ziele schneller umsetzen können.



Die Konstruktion der neuen M5-Familie wendet sich an unterschiedliche Einsatzarten und Anwendungen und verfügt über 4 Hauptproduktgruppen (Serie: General Purpose, Enterprise, Application Optimized und Converged Architecture) und 35 Produkte für Cloud-Computing, Big Data und AI, damit Kunden exzellente und robuste Rechenleistung erhalten, wie auch zuverlässigen und effizienten Schutz des Betriebs.



Server der Baureihen General Purpose und Enterprise entsprechen den hohen Ansprüchen der Anwendung im Unternehmen. Zudem werden erweiterte RASUM-Funktionen (Reliability, Availability, Serviceability, Usability und Manageability) integriert, um ERP, CRM und weitere herkömmliche Unternehmensanwendungen mit leistungsfähigen, zuverlässigen und flexiblen Plattformen zu versehen.



Der neue Server Application Optimized der Serie M5 von Inspur entspricht dem Bedarf rechenintensiver Anwendungen und von Anwendungen mit hohem Datenaufkommen. Einige Server dieser Gruppe sind für Cloud-Rechenzentren konzipiert. Einige sind für Big Data, Deep Learning und weitere kommende Anwendungen mit hohem Datenaufkommen gestaltet. Alle Server verfügen über physische Speicherkapazität und heterogene Rechenleistung, die allgemeinen Produkten überlegen ist. Der NF5288M5 beispielsweise, ein speziell konstruierter Deep-Learning-Server, bietet überlegene Leistung für extreme AI-Berechnungen und HPC-Zielsetzungen.



Die Serie Converged Architecture ist die modulare Lösung der nächsten Generation für das Rechenzentrum. Die physischen Kennzeichen, darunter Produkt-Leistungsdichte, Speicherdichte und Energieeffizienz, wie auch Skalierbarkeit von Rechenleistung, Speicher, E/A und weiterer Ressourcen sind herkömmlichen Servern weit überlegen.



Flexibilität, Intelligenz und Offenheit spielen beim Produktdesign von Inspur eine grundlegende Rolle. Die neue Serie M5 verfügt über eine multidimensionale, automatische Managementlösung und unterstützt OpenBMC und Redfish, die zwei Standard-API-Schnittstellen. Inspur nimmt zudem an sämtlichen "Open Data Center"-Projekten teil, darunter OCP, OCS, ODCC und Open19.



Inspur ist ein führender Hersteller von Produkten und Lösungen für Rechenzentren. Recherchen von IDC & Gartner (erstes Quartal 2017) zufolge waren Inspur-Server die Nr. 1 in China und gehörten weltweit zu den Top 5. Im Bereich AI kann Inspur führende Gesamtprodukte für heterogene Accelerating-Rechenplattformen und End-to-End-AI zur Verfügung stellen. Es ist unter anderem bei Anwendungen bei Smart-Voice und Smart-Image von Firmen wie Baidu, Alibaba, Tencent, iFlytek und Face++ häufig verwendet worden.



OTS: Inspur Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110002.rss2



Pressekontakt: Meng Xinyi +86 0531 85106285 mengxinyi@inspur.com