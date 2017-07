Im zweiten Anlauf überwand der DAX die zuletzt kritische Marke von 12500 Punkten. Bei 12650 Punkten steht ihm eine weitere Hürde bevor. Überwindet er auch die? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Daimler, SAP, E.ON, Henkel, Continental, Porsche, Brenntag und Zucker.

der DAX schloss zum Ende der 28. Kalenderwoche bei 12632 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12389 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 10. Juli bis 14. Juli um 243 Zähler oder 2,0 Prozent höher. Nachdem sich der DAX zunächst weiter unter der kritischen Marke von 12500 Punkten bewegt hatte, gelang ihm im zweiten Anlauf der Anstieg darüber hinaus. Dort behauptete sich der Index schließlich vor dem Wochenende. Die taubenhaften Aussagen Janet Yellens lockten die Anleger aus der Reserve, da sie die Hoffnung auf einen flacheren US-Zinspfad weckten. In dieser Woche ist Euro-Kollege Mario Draghi an der Reihe. Mit welchen Aussagen wird er die Märkte in welche Richtung bewegen? Zudem startet in den USA die Berichtssaison mit zahlreichen Quartalsberichten so richtig durch.

Der DAX befinde sich im Chart auf Tagesbasis im oberen Bereich seines fallenden Trendkanals. Zugleich notiere der marktbreite US-Index S&P 500 direkt am Widerstand von 2450 Punkten und habe kaum noch Luft nach oben. ...

