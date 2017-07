Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG bewegte sich ca. ein Jahr lang in einer Seitwärtsphase. Diese Range befand sich in etwa zwischen den Preisen von 2.70 Euro und 2.25 Euro. Anfang Juni dieses Jahres erfolgte dann jedoch der Ausbruch in Long-Richtung. Beim Preis von etwa 3.00 Euro wurde der Kurs erst einmal wieder von Verkäufern abgefangen ...

