FRANKFURT (Dow Jones)--Schwächere Zahlen zum zweiten Quartal haben der Gea Group eine erneute Gewinnwarnung und eine Prognosesenkung für das gesamte Geschäftsjahr 2017 eingebracht. Wie die vorläufigen Zahlen zeigen, konnte sich der Auftragseingang im zweiten Quartal mit rund 1.241 Millionen Euro kaum vom Vorjahreszeitraum (1.222 Millionen Euro) lösen. Der Umsatz lag mit 1.141 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr (1.157 Millionen Euro), das operative EBITDA mit rund 122 Millionen Euro sogar deutlich (145 Millionen Euro).

Den Rückgang im operativen EBITDA führt Gea auf das Geschäftssegment Business Area Solutions zurück. Hier sei es durch Volumen- und Margenmixeffekte zu Zusatzkosten im mittleren einstelligen Millionenbereich gekommen. Sie gehen auf Kosten für die bereits zum dritten Quartal 2016 angesprochenen Abfüllanlagen zurück, die in dieser Variante nicht weiter vermarktet werden sollen.

Prognose für 2017 gesenkt

Für das Gesamtjahr 2017 senkt Gea daher die Prognose: Anstelle von bisher 620 bis 670 Millionen Euro soll das operative EBITDA nun bei 600 bis 640 Millionen Euro liegen. Jedoch ohne Berücksichtigung von Zusatzkosten für die oben genannten Abfüllanlagen. Gea erwartet, dass diese einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag nicht überschreiten werden.

Die operative Cash-Flow-Treiber-Marge vor Investitionen in strategische Projekte erwartet das Unternehmen nun zwischen 8,5 und 9,5 Prozent, allerdings ohne Berücksichtigung der Zusatzkosten für die genannten Abfüllanlagen. Die Erwartung an ein moderates Umsatzwachstum wird bestätigt. Die endgültigen Ergebnisse des zweiten Quartals legt Gea am 26. Juli 2017 vor.

July 16, 2017

