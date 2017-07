PHILIPPSBURG (dpa-AFX) - Der US-Reifenhersteller Goodyear beendet die Reifenproduktion im Werk in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) früher als geplant. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Samstag. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet. "Der reguläre Schichtbetrieb lief bis einschließlich 14. Juli 2017", teilte die Sprecherin mit. Nun sollen ihr zufolge die Rückbauarbeiten beginnen. Für die Mitarbeiter ändere sich finanziell aber nichts. Eigentlich sollte die Produktion am 31. Juli eingestellt werden. Grund für das vorzeitige Aus ist ein Mangel an Arbeitskräften, wie die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie und Energie dem SWR sagte.

Das Ende war Mitte Mai endgütig besiegelt worden. Die damals noch rund 800 Beschäftigten hatten zuvor ein halbes Jahr lang um das Werk gekämpft. Das Unternehmen hatte die Schließungspläne im vergangenen Oktober verkündet. Grund sei die Konzentration auf nachfragestarke Premium-Reifen./lan/DP/he

