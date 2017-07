FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SYO9 XFRA LU0112800569 SWISSCANTO LU PTF-YI. AA 1.808 EUR

SYO2 XFRA LU0112804983 SWISSCANTO LU-BAL.EO AA 0.550 EUR

SYO5 XFRA LU0136171393 SWISSCANTO LU PTF-GIB. AA 1.039 EUR

OXN3 XFRA DE0009788026 DT.EXTRA BOND TOT.RET.SD 2.040 EUR

OXNE XFRA DE0008486465 ALBATROS FONDS OP 0.840 EUR

GQTW XFRA MHY2109Q6065 DRYSHIPS INC. 6/17 DL-,01 0.082 EUR

HWHG XFRA US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 0.135 EUR

SGN XFRA US8688612048 SURGUTNEFTEGAZ ADR/10 0.092 EUR

SGNV XFRA US8688611057 SURGUTNEFT. VZ ADR/10 0.092 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.683 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.110 EUR

OXN9 XFRA DE000A0EAWB2 OPPENHEIM DYNAMIC EUR.BAL 0.250 EUR

LPE XFRA FR0006864484 LAURENT-PERR. INH.EO 3,80 1.050 EUR

IEF XFRA FR0000066680 VIDELIO S.A. INH. EO-,30 0.040 EUR

XFRA DE000HSH4RW2 HSH NORDBANK MZC 9 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4RY8 HSH NORDBANK MM IV 14/22 0.001 %

7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.018 EUR

7GG XFRA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1 0.047 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.162 EUR

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.315 EUR

AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.876 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.083 EUR

2M1G XFRA US69343X2071 ROSSETI PJSC GDR S RL 1 0.019 EUR