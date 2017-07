Der Immobilienkonzern will tausende Wohnungen in Eigenregie bauen. Jährlich sollen es etwa 2000 sein. Auch größere Zahlen kann man sich hier vorstellen. Doch erst einmal müssen die entsprechenden Kapazitäten augebaut werden.



Vorbild für künftige Wohnbauten ist ein Pilotprojekt für serielles Bauen in Bochum, bei dem Vonovia ein Gebäude zu Baukosten von 1.800 Euro pro Quadratmeter errichtet hat. Vonovia plant zudem, ganze Räume serienmäßig in Baufabriken herstellen zu lassen.



Und auch Übernahmen gegenüber ist man nicht abgeneigt. Allerdings müssen natürlich die Kriterien stimmen. Bis dahin wird Vonovia weiter seine bestehenden Kredite refinanzieren und die Zinskosten senken. Außerdem kann man in der Verwaltung optimieren, die Bestände weiter aufwerten und die Handwerker- und Service-Dienstleistungen ausbauen. Damit wird das Unternehmen weiter wachsen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info