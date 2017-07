11880 Solutions AG baut Fachportal-Angebot weiter aus: Zahl der Angebotsanfragen und Neukunden wächst schnell

17.07.2017

Essen, 17. Juli 2017 - Noch nicht einmal ein Jahr nach dem Start ist die Nachfrage auf den 11880.com-Fachportalen riesig: Bereits mehr als 500 Verbraucheranfragen nach konkreten Angeboten in den wichtigsten Dienstleistungs- und Handwerksbranchen werden mittlerweile pro Tag verzeichnet. Tendenz stark steigend. Gleichzeitig wächst die Zahl der Kunden. Allein in den letzten sechs Monaten ist unser Netto-Kundenbestand um 2.000 Unternehmen gewachsen. Grund genug, das Angebot in den kommenden Wochen um die drei Themen Partyservice, PC-Dienste und Polstereien weiter auszubauen.

"Mit dem Umbau der früheren telegate AG haben wir einen komplett neuen Weg eingeschlagen. Wir haben frühzeitig erkannt, dass das klassische Branchenverzeichnis der Vergangenheit angehört. Zwar ist eine erstklassige Datenbasis nach wie vor die Basis für effiziente Online-Angebote, aber sowohl Verbraucher als auch Unternehmen verlangen heute viel mehr als statische Nachschlagewerke. Sie wollen interaktive Plattformen", sagt 11880-Chef Christian Maar. "Verbraucher müssen mit allen Informationen versorgt werden, um online einen Auftrag beim ausgewählten Anbieter zu erteilen. Und Unternehmen wollen dort präsent sein, wo Verbraucher tatsächlich nach ihnen suchen."

Im vergangenen Jahr hat 11880.com 17 Fachportale der wichtigsten Handwerks- und Dienstleistungsbranchen gestartet. Neben sämtlichen Daten zu Unternehmen in ihrem gewünschten Umkreis erhalten Verbraucher wertvolle Tipps und Informationen und haben vor allem die Möglichkeit, bei ausgewählten Anbietern, Angebote zu konkreten Aufträgen zu erfragen. So können sie alle Angebote vergleichen und individuell auswählen. Unternehmer erhalten andererseits konkrete Anfragen von Neukunden, ohne dafür in Online-Marketing mit meist hohem Streuverlust investieren zu müssen. Die Bewertungssuchmaschine Werkenntdenbesten.de rundet das Informationsangebot sinnvoll ab, denn Online-Bewertungen sind mittlerweile bei mehr als 70 Prozent der Verbraucher das wichtigste Kriterium für ihre Kaufentscheidung.

"11880.com etabliert sich immer stärker als die Plattform in Deutschland, die Verbraucher und kleinere Unternehmen zusammenbringt. Das sehen wir auch an der täglich steigenden Zahl der Zugriffe auf unser Portal, bei der wir unsere größten Wettbewerber längst hinter uns gelassen haben. Seit unserem Marken-Relaunch konnten wir unseren Traffic auf 11880.com von 3,7 Millionen Visits* im Juni 2016 auf aktuell knapp 6 Millionen* steigern", sagt Christian Maar.

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com

