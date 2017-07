Bereits in unserer letzten Analyse hatten wir uns mit dem potentiellen Ausbruch der Allianz Aktie über den Widerstand bei EUR 177.50 beschäftigt. Die Aktie bewegte sich seit fast 5 Monaten in einer Seitwärtsbewegung, welche eine Spanne von rund zehn Euro aufwies. Die Kurse fanden aber immer wieder ihren Meister in der Nähe des angesprochenen Widerstandes.

