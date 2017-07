DAX - Noch immer im Seitwärtsmodus (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/Aufwärts Rückblick: Der DAX eröffnete am Freitag etwas schwächer und fiel bis in den Nachmittag hinein auf ein Tief bei 12.578 Punkten ab. Danach erholte sich der Index wieder und kletterte bis an den Widerstand bei 12.660 Punkten. Er durchwanderte in dieser Erholung damit im Prinzip die komplette Range der Konsolidierung seit Donnerstag. Heute Morgen eröffnet der DAX in der Vorbörse am Widerstand bei 12.660 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:10 UHR) Der DAX könnte kurzfristig noch in Richtung 12.700 Punkte ansteigen. Dort könnte allerdings die Erholung der letzten Tage bereits wieder zu Ende gehen und eine neue Verkaufswelle...

