Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen. Er sei für den Luftfahrtsektor im Jahr 2018 pessimistisch, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Branchenstudie vom Montag. Die Kapazitäten in Europa nähmen deutlich zu und die Lufthansa müsse sich in ihrem Heimatmarkt gegen Billigflieger verteidigen./ajx/la

ISIN: DE0008232125