Es ist wieder soweit. Die Quartalsberichte trudeln einer nach dem anderen ein und einige große Namen im Tech-Bereich werden ihre in den nächsten paar Wochen melden. Ein Unternehmen, für das sich viele Investoren interessieren, ist das soziale Netzwerk Facebook (WKN:A1JWVX). Die Investoren werden sich die Zahlen des zweiten Quartals ansehen und wissen wollen, ob das Wachstum aufrechterhalten werden kann.



Facebook soll die Ergebnisse am Mittwoch, den 26. Juli veröffentlichen. Hier ein Vorgriff auf die wichtigsten Bereiche.

Umsatz und Wachstum

Die Umsätze im ersten Quartal stiegen stark an. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um beeindruckende 49 %. Das war allerdings eine Verlangsamung ...

