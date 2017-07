Newstrike Resources Ltd.: Newstrikes Tochtergesellschaft Up Cannabis Inc. erhält Genehmigung für uneingeschränkte Produktionskapazität und Produktion von Cannabis-Ölen

Newstrikes Tochtergesellschaft Up Cannabis Inc. erhält Genehmigung für uneingeschränkte Produktionskapazität und Produktion von Cannabis-Ölen - Unternehmen erhält ebenfalls Verlängerung der Produktionslizenz bis 2019 -

TORONTO, ONTARIO - 17. Juli 2017 - Newstrike Resources Ltd. (TSXV: HIP) ("Newstrike" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Health Canada eine Anzahl der beantragten Änderungen (die "Änderungen") in den Konditionen der Produktionslizenz genehmigt hat. Die Produktionslizenz ist im Besitz der sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindlichen Tochtergesellschaft, Up Cannabis Inc. ("Up").

"Die Aufhebung der Produktionsbeschränkungen ist ein wichtiger Meilenstein, dessen Wiederholung wir planen, während wir unsere Anbauplattform zur Beschleunigung unserer Kommerzialisierungsstrategie ausbauen," sagte Jay Wilgar, CEO von Newstrike, Ups Muttergesellschaft. "Diese Änderungen beschleunigen die Ausführung unseres Geschäftsplans, um die größte Leistungspalette der größten Anzahl autorisierter Cannabis-Verbraucher anzubieten."

Zusammenfassung der Änderungen

(i) Uneingeschränkte Produktion Gemäß der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ("ACMPR") ist Up jetzt berechtigt, uneingeschränkte Mengen von Cannabis in ihrer Anlage in Brantford zu produzieren.

(ii) Erweiterte Herstellung - Produktion von Cannabis-Ölen Up erhielt ebenfalls die Genehmigung für eine Erweiterung der Anlage in Brantford, um die speziellen Extraktionsgeräte einzubauen, die für die Produktion der Cannabis-Öle notwendig sind. Die Genehmigung schließt auch die Produktion uneingeschränkter Mengen von Cannabis-Öl nach Abschluss der Erweiterungsarbeiten ein.

(iii) Erweiterter Verkauf an lizenzierte Händler1 Das lizenzierten Händlern zur Verfügung stehende Produktportfolio von Up, das bisher auf lebende Marihuana-Pflanzen und getrockneten Cannabis beschränkt war, wurde jetzt durch die Änderungen beachtlich erweitert und schließt den Verkauf von Cannabis-Samen und Cannabis-Ölen ein.

(iv) Verbesserte sichere Lagerung Im Einklang mit dem Wegfall der Produktionsbeschränkungen erhielt Up die Genehmigung zur Erhöhung der Lagerkapazität auf 625kg getrocknetem Cannabis, was die erlaubte Höchstmenge für einen in Ups Anlage in Brantford installierten Niveau 8 Tresorraum ist.

(v) Die Änderungen treten unverzüglich in Kraft und sind bis zum 19. Dezember 2019 gültig.

1definiert gemäß ACMPR

Über Newstrike:

Newstrike ist die Muttergesellschaft der Up Cannabis Inc., ein lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis mit Sitz in Brantford, Ontario, der seine Anbaulizenz am 19. Dezember 2016 erhalten hat.

Newstrike beabsichtigt mittels seiner Besitzanteile an lizenzierten Produzenten, ein vielfältiges Netzwerk von hochwertigen Cannabis-Marken zu entwickeln, um den Bedarf der Kunden aus dem medizinischen Sektor und eventuell, falls es das Gesetz erlaubt, erwachsener Konsumenten zu decken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.newstrike.ca

Kontaktinformation Newstrike Resources Ltd. Allan Rewak Tel: 647-206-1231 arewak@newstrike.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

