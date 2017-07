München - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Aktienanleihe (ISIN DE000VL2LP20/ WKN VL2LP2) auf die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) bis zum 17. Juli 2017 (16:00 Uhr) zur Zeichnung an.Die PROTECT Aktienanleihe sei mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR sowie einem Kupon von 7,50% p.a. ausgestattet. Der Basispreis betrage 105,00% des Schlusskurses des Basiswertes am 17. Juli 2017. Die Barriere liege bei 85,00% des Schlusskurses des Basiswertes am 17. Juli 2017. Die Laufzeit der Anleihe ende am 20. Juli 2018.

