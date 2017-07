Die Aktienmärkte haben eine starke Woche hinter sich. Der DAX legte um ca. zwei Prozent zu, der Dow Jones markierte am Freitag ein neues Rekordhoch. In dieser Woche nimmt dann in den USA die Bilanzsaison Fahrt auf. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR mit einem Ausblick auf die kommenden Tage. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.