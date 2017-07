FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag mit einem bescheidenen Plus in die Woche gestartet. Als Kursstütze erwies sich die zuletzt freundliche Entwicklung an der Wall Street. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12 649,26 Punkte. Am Freitag hatte er kaum verändert geschlossen, auf Wochensicht aber dank der Hoffnungen auf eine nur behutsame Straffung der US-Geldpolitik deutliche Gewinne behauptet.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann lediglich 0,05 Prozent auf 25 175,66 Punkte - ihn bremste ein Kursrutsch bei Gea , nachdem der Maschinenbauer enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt und seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,31 Prozent auf 2306,12 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,12 Prozent auf 3530,26 Punkte hoch./gl/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0052 2017-07-17/09:20