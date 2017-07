Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit ist ein Portfolio fauler Kredite im Volumen von 17,7 Milliarden Euro losgeworden. Die Bank unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit der Allianz-Fondstochter Pimco und der Fortress Investment Group, wie die Unicredit SpA mitteilte.

Die Transaktion war als Teil eines Restrukturierungsplans, der mit Stellenstreichungen und einer bereits abgeschlossenen Kapitalerhöhung einhergeht, im Dezember vergangenen Jahres angekündigt worden.

Durch den Deal mit Pimco und Fortress kann die Bank die ausfallgefährdeten Kredite aus der Bilanz nehmen. Ein Portfolio geht an eine neugegründete Firma, die vom Hedgefonds Fortress kontrolliert wird, ein weiteres wird einer Pimco-Gesellschaft überschrieben.

Unicredit wird an beiden Firmen einen Minderheitsanteil halten. Am Montag kündigte die Bank an, dass sie eine Reduzierung dieser Anteile auf unter 20 Prozent im zweiten Halbjahr in Erwägung zieht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2017 03:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.