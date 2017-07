Die SPD kämpft gegen das Umfragetief und Kanzlerkandidat Martin Schulz versucht es mit immer neuen Reformvorschlägen. Jetzt kam er mit einer frischen Idee um die Ecke: jeder Erwachsene bekommt 20.000 Euro auf ein "Chancenkonto" mit dem er seine eigenen Karriere fördern kann.Chancengleichheit in Deutschland? Nicht nur viele Studien stellen uns da ein schlechtes Zeugnis aus, auch im eigenen Umfeld kann jeder die Ungerechtigkeit spüren. Ob das Referat in der Grundschule, das eigentlich die Eltern machen - oder eben nicht. Oder der schwache Englischschüler, der mal eben ein paar Monate zum Sprachkurs in die USA geschickt wird - Kostenpunkt mindestens 10.000 Euro. Wer sehr begabt und fleißig ist, dem stehen wohl tatsächlich alle Türen offen. Wer aber wie die meisten von uns irgendwo ein Schwäche hat, der sollte besser gut gebildete und finanziell solvente Eltern haben.Ein unsäglicher Mißstand, ...

