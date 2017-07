UMT-Technologie setzt sich weiter durch: PAYBACK PAY ab sofort bei weiteren großen Partnern

München, 17. Juli 2017

Nach dem erfolgreichen Launch der mobilen Bezahlfunktion als Teil der PAYBACK App im vergangenen Jahr setzen jetzt weitere große PAYBACK Partnerunternehmen auf das digitale Shoppingangebot inklusive Payment-Funktion. PAYBACK, das führende Bonusprogramm in Deutschland, bietet ab sofort seinen Kunden die Möglichkeit, mit der PAYBACK App auch bei REWE, Thalia und TeeGschwendner mobil Punkte zu sammeln, Coupons zu aktivieren und per App mobil zu bezahlen. Mit 11,5 Millionen Downloads zählt die PAYBACK App bereits zu den beliebtesten und erfolgreichsten Shopping Apps in Deutschland. Die UMT United Mobility Technology AG, die mit der Payment-Technologie einen wichtigen Teil der PAYBACK App zur Verfügung stellt, baut damit ihre Positionierung als einer der führenden Technologieanbieter im Bereich Mobile Payment in Deutschland und Europa weiter aus.

"Wir freuen uns sehr, dass PAY bei zusätzlichen PAYBACK Partnern eingesetzt wird und dadurch Millionen Kunden von dieser praktischen Zahlungslösung profitieren. Mit dem erfolgreichen Go-live in 2016 haben wir klar gezeigt, dass unsere Technologie auch auf einer der größten Plattformen in Deutschland komfortabel und effektiv einsetzbar ist", erklärt Dr. Albert Wahl, CEO der UMT AG.

"Mit unserer App und dem Leistungsbündel aus Coupons, Collect und PAY sind wir der digitale Turbo am Point of Sale der Partner. Es ist diese Kombination von Services, die uns in so kurzer Zeit unter die Top 3 der Shopping Apps in Deutschland katapultiert hat", so Michael Eichhorn, Director Digital PoS und PAY bei PAYBACK.

Das Punktesammeln und Couponaktivieren ist schon seit längerer Zeit bei allen großen Partnern möglich. Die PAY-Funktion der App ist aktuell bei Alnatura, Aral, dm-drogerie markt, GALERIA Kaufhof, real,-, REWE, TeeGschwendner und Thalia einsetzbar. Der fällige Betrag wird per Lastschrift eingezogen. Die Bankdaten sind weder für PAYBACK noch für die Partner zugänglich und werden nicht im Handy, sondern ausschließlich bei einem zertifizierten Zahlungsdienstleister gespeichert.

Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG ist als FinTech-Unternehmen auf die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Mobile Payment-Lösungen, insbesondere für Großkunden wie z. B. PAYBACK (American Express Gruppe), spezialisiert. Das Unternehmen betreibt dabei als White Label-Technologieanbieter eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa. Als zentrale Schnittstelle agiert die UMT zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist derzeit bei über 10.000 Filialen und 50.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können 11,5 Mio. Nutzer die Mobile Payment-Technologie der UMT nutzen. Ergänzend dazu bietet die UMT ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Kundenbindungsprogramme und Smart Data entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.

