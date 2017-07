Frankfurt - An den weltweiten Aktienmärkten herrschte in den vergangenen Tagen gute Stimmung, so die Experten von Union Investment. Im Zuge der Rede von FED-Chefin Janet Yellen seien die Börsen nach oben geklettert. Aktienmarktinvestoren würden nach Yellens Aussagen die Hoffnung hegen, dass aufgrund des geringen Inflationsdrucks Zinserhöhungen unwahrscheinlicher würden.

