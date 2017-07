Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) eine 6,75% Aktienanleihe Classic 2018/12 (ISIN DE000DGY0X65/ WKN DGY0X6) mit dem Basiswert Delivery Hero vor.Vor wenigen Tagen sei der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero an die Börse gegangen. Insgesamt habe das Unternehmen rund 39 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 25,50 Euro platzieren können. Die Nachfrage nach den neuen Aktien sei groß gewesen und so habe der Kurs am Ende des ersten Handelstages mit 27,80 Euro deutlich über dem Ausgabepreis geschlossen. Mit einem Erlös von knapp einer Milliarde Euro sei dem 2011 gegründeten Start-up der bis dahin größte Börsengang des Jahres in Deutschland gelungen. Das Unternehmen komme aktuell auf eine Bewertung von ungefähr 4,4 Milliarden Euro.

