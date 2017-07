SETUP DES TAGES - Golden Ocean Group - 30% Chance

Das Wertpapier aus dem Bereich der Schifffahrt konnte bereits Anfang des Jahres zeigen, dass viel Potential in ihr steckt. So konnten sich die Kurse in einem Zeitraum von nur zwei Monaten mehr als verdoppeln. Nach einer kräftigen Korrektur, sahen wir im Juli ein höheres Pivot Tief gegenüber dem Vormonat und so bildet sich gerade eine umgekehrte SKS-Formation. Gerade hier liegt auch die große Chance. Sollte die Formation nach oben gebrochen werden, wäre ein erneuter Test des bisherigen Jahreshochs durchaus in Reichweite.