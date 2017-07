IRW-PRESS: Castle Silver Resources Inc.: CSR schließt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab

14. Juli 2017 - Castle Silver Resources Inc. (TSX.V: CSR, OTC: TAKRF, FRANKFURT: 4T9B) (das Unternehmen oder CSR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, an der strategische Investoren beteiligt waren, und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 882.500 $ generiert hat. Das Unternehmen hat 4.412.500 Einheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit begeben.

Frank J. Basa, President und CEO von CSR, erklärte: Seit März haben wir Barfinanzierungen in Höhe von insgesamt knapp 2,6 Millionen $ abgewickelt. Wir haben uns damit bestens für eine weitere Steigerung des Unternehmenswertes positioniert und konzentrieren uns dabei im Hinblick auf den starken Kobaltmarkt, der auch im kommenden Jahr ein solides und dynamisches Wachstum verzeichnen wird, auf die erfolgreiche Umsetzung verschiedener Initiativen.

Wir sind in zahlreichen Richtungen aktiv und freuen uns darauf, den Anlegern im Laufe dieses Sommers, in dem wir unsere Führungsposition im Kobalt-Silber-Camp im Norden Ontarios weiter ausbauen werden, viele positive Meldungen übermitteln zu können. Die Bohrungen im Konzessionsgebiet Castle schreiten zügig voran und wir werden unsere Aktionäre in Kürze über den aktuellen Stand informieren.

Einzelheiten zur Finanzierung

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, wobei der Ausübungspreis 0,30 $ pro Aktie beträgt. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss möglich. Für die Transaktion ist die Genehmigung der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (Börse) erforderlich.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle in Verbindung mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden und dürfen demnach bis 15. November 2017 nicht veräußert werden.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die laufenden Aktivitäten in den Konzessionsgebieten Castle und Beaver, den ehemaligen Produktionsbetrieben für Silber und Kobalt sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

Über Castle Silver Resources Inc.

Castle Silver Resources Inc. (vormals Takara Resources Inc.) ist ein an der TSX Venture notiertes Junior-Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung ehemaliger Silber- und Kobaltminen im Norden Ontarios spezialisiert hat. Zu diesen Konzessionen zählen auch die Mine Castle Silver unweit von Gowganda sowie die Minen Beaver und Violet in der Nähe von Cobalt. Weitere Informationen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens finden Sie auf der Webseite www.CastleSilverResources.com.

Frank J. Basa Frank J. Basa P. Eng. President und Chief Executive Officer Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO (Tel. 1-819-797-4144) oder Wayne Cheveldayoff, Investor Relations, waynecheveldayoff@gmail.com, Tel. 416-710-2410 Castle Silver Resources Inc. 3028 Quadra Court Coquitlam, B.C., V3B 5X6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

