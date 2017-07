Trier - In der 28. Kalenderwoche hat die Aussicht auf ein behutsames Vorgehen der US-Notenbank bei weiteren möglichen Leitzinsanhebungen die Aktienmärkte zur Wochenmitte aus ihrer anfänglichen Lethargie gerissen, so die Experten von HWB Capital Management.Bis zum Wochenende hätten die Anleger ihren Optimismus beibehalten. In den HWB Fonds hätten die Experten folgerichtig die Aktienquote im Wochenverlauf wieder erhöht, sodass sie von dem positiven Marktumfeld hätten profitieren können. (Ausgabe vom 14.07.2017) (17.07.2017/fc/a/f)

Den vollständigen Artikel lesen ...