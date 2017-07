Schwarmintelligenz machte nicht nur Wikipedia groß. Sie kann auch Unternehmen bei der Prozess- und Produktoptimierung helfen. Schließlich weiß niemand besser, welches Produkt er sich wünscht, als der Kunde.

Als Lego 1998 sein Produkt Mindstorms einführte, hackten sich drei Wochen später Legofans in die Software und entwickelten sie weiter. Viele ihrer Änderungen und neuen Funktionen waren originell und gingen über die Vorstellungskraft der internen Entwickler hinaus. Aus dem ungewollten Hackerangriff wurde so ein gewünschter Austausch: Der Erfolg von Mindstorm Open Innovation Experiments bescherte Lego eine enorme Imagesteigerung und Kundenbindung. Was damals ein Zufallstreffer war, ist heute ein Trend: Crowdinnovation heißt das Phänomen.

Innovation durch Austausch

Damit eröffnen sich Unternehmen völlig neue Wege der Prozess- und Produktoptimierung. Längst ist nicht mehr für jede komplexe Fragestellung eine kostspielige Beraterfirma nötig. Etliche Fragen lassen sich auch genauso gut, ja besser, dem weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...