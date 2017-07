Ein Kunde, der diese Expertise schätzt, ist Aquila - einer der führenden Wellpappenproduzenten Polens. Mondi Containerboard und Aquila sind seit fast zehn Jahren Geschäftspartner.

Dreistufiges Konzept: Coaching für den Kundenerfolg

Basierend auf viel Erfahrung mit Wellpappenanlagen und in der Papierherstellung hat der technische Kundendienst von Mondi Containerboard ein drei Strufen Service-Angebot ausgearbeitet. Dieses beinhaltet auch die Wissensvermittlung und persönliche Beratung vor Ort.

Die erste Stufe umfasst Seminare im großen Kundenkreis - wie das etablierte Seminar "Von der Faser zur Wellpappe". Im Fokus des internationalen Events stehen Schulungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Wald bis zur fertigen Wellpappenverpackung.

Im nächsten Schritt bietet Mondi landesspezifische Themen in lokalen Seminarsitzungen an, um Kunden für ihren jeweiligen Markt zu schulen.

In der dritte Stufe wird technisches Know-how in Leistungscoachings vermittelt, die vor Ort beim Kunden stattfinden und maßgeschneidert auf dessen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Dazu zählen auch umfassende Prüfungen der Wellpappenanlagen, die so genannten Full-Scale Corrugator Audits.

"Unsere Mitarbeiter im technischen Kundendienst sind sehr engagiert, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten, indem sie ihnen Wissen über Papier und Wellpappe vermitteln und ihre Produktionsprozesse optimieren. So profitieren unsere Kunden von besseren Produkten, höherer Effizienz und gesteigerter Qualität", erklärt Marek Motylewski, Leiter des technischen Kundendienstes bei Mondi Containerboard.

Audits der Wellpappenanlagen reduzieren Verarbeitungskosten

"Oberflächlich betrachtet ist die Arbeit eines Wellpappenproduzenten einfach", so Lukasz Necki, Werksleiter von Aquila Radomsko. "Man muss drei Papiere zusammenkleben und dann zurechtschneiden." Doch dieser Vorgang ...

