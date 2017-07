München (ots) - Nur etwa die Hälfte der Haushalte in Bayern lebt in den eigenen vier Wänden. Viel mehr wünschen sich aber ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Um diesen Wunsch zu erfüllen, kommt es auch darauf an, rechtzeitig Eigenkapital anzusparen. Bausparen ist dafür das klassische Instrument. Wichtige Fragen und Antworten rund ums Ansparen:



Warum brauche ich Eigenkapital bei der Baufinanzierung?



Ein Haus benötigt ein Fundament, damit es stabil steht. Und was für das Haus gilt, trifft ebenso auf dessen Finanzierung zu. Das Fundament einer Finanzierung ist das Eigenkapital. Wer kein Erspartes mitbringt, hat in Deutschland keine guten Chancen auf ein Darlehen. Dazu tragen auch neue Regeln für die Kreditvergabe bei.



Welchen Vorteil hat man, wenn man Eigenkapital anspart?



Wer einen Teil des Kaufpreises von Haus oder Wohnung mit dem Ersparten bestreitet, beweist, dass er regelmäßig Geld zur Seite legen kann. Das ist wichtig. Schließlich muss er auch regelmäßig die Raten für sein Darlehen zahlen können.



Lohnt sich das Ansparen im Zinstief noch?



Das Ansparen wird leider kaum noch mit Zinsen belohnt, weil die Europäische Zentralbank mit ihrer Nullzinspolitik den Markt abwürgt. Aber wichtig bleibt das Vorsparen dennoch. Und gerade jetzt spricht viel dafür, dazu einen Bausparvertrag zu nutzen. Auch bei einem Bausparvertrag sind in diesem Umfeld keine üppigen Sparzinsen zu erwarten - wie bei allen vergleichbar sicheren Anlagen. Aber der Bausparvertrag bietet zusätzlich den Vorteil, die heute niedrigen Darlehenszinsen für die Zukunft festzuschreiben. Wer in einigen Jahren Haus oder Wohnung finanzieren möchte, hat dann Planungssicherheit mit festen Zinsen bis zur letzten Rate. Zusätzlich können Bausparer von staatlicher Förderung profitieren. Dazu zählen die Wohnungsbauprämie, vermögenswirksame Leistungen mit Arbeitnehmersparzulage und Wohn-Riester. Das sind Vorteile, die in dieser Form nur das Bausparen bietet.



